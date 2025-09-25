giovedì 25 Settembre 25
CP

Massafra, stop ai biglietti omaggio ai consiglieri ed assessori

Politica

Articoli Correlati

La siderurgia a Taranto è finita

Vincenzo Carriero -
Intervista all'onorevole, Biagio Marzo. "Quella jonica è una città speciale, ma vedo avanzare la dittatura dell'ordinario nella gestione amministrativa. Il Porto è una grande...
Read more

Massafra dice no al dissalatore

CP -
di Angelo Nasuto Accolta all’unanimità, dalla massima assise cittadina, la proposta del consigliere Baccaro Nella giornata di ieri a  Massafra si è tenuto il consiglio comunale;...
Read more

Edilizia scolastica, Zaccaria (Udc): “A Taranto situazione drammatica”

CP -
“179 edifici privi delle certificazioni di agibilità, prevenzione incendi e omologazione termica secondo il rapporto Legambiente” “Il nuovo anno scolastico è iniziato, ma insieme al...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand