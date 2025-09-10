Mazzarano: “La Puglia verso la nuova legge su servizi educativi gratuiti e inclusivi”

Via libera in Commissione Istruzione al ddl 175: la Puglia si avvicina a una legge regionale per servizi educativi 0-6 anni, con l’obiettivo di garantire equità, qualità e accessibilità

“L’approvazione in Commissione Istruzione del ddl 175 dell’agosto scorso, segna un passo importante verso la nuova legge regionale sui servizi educativi da zero a sei anni”. Interviene così il Consigliere regionale Michele Mazzarano a proposito del percorso di adeguamento della Puglia al Decreto Legislativo n. 65/2017 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6), e alla legge107 /2015.

“Vanno definendosi – prosegue Mazzarano – i tratti di uno strumento normativo, che consentirà alla Puglia, alla stregua di altre Regioni, di dotarsi di uno strumento indispensabile per dare vita a servizi educativi a misura di bambina/o e che, contestualizzato rispetto alle particolari esigenze del territorio, permetterà di portare ad una migliore collaborazione tra pubblico e privato, nell’ottica di garantire ai destinatari un equo accesso ai servizi educativi”.

“Il testo, frutto di un lavoro importante fatto dagli uffici tecnici dell’Assessorato regionale all’Istruzione, potrà essere oggetto di limatura attraverso emendamenti al disegno che verrà posto all’attenzione e al vaglio del Consiglio regionale. Dovremo approfondire, come sollecitato oggi dal partenariato in audizione, la governance, i tempi e requisiti di autorizzazione e accreditamento, nonché la formazione degli operatori.

Si tratta di un percorso che ho particolarmente a cuore, data la delicatezza della materia, che richiede una trattazione organica, al fine di realizzare una vera e propria cultura dell’infanzia, e di generare un sistema che sia gratuito e accessibile a tutti”.