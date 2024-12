Nidi comunali, Pd Taranto: “Esternalizzare significherebbe compiere un passo indietro”

“La città merita politiche pubbliche coraggiose e servizi educativi all’altezza dei bisogni delle famiglie e dei bambini”

“La ormai disorientata Amministrazione Melucci, come scritto chiaramente nel DUP, ha intenzione di dare in concessione ai privati la gestione di tutti i nidi comunali di Taranto, già a partire dal prossimo anno. Questo proposito rappresenta un grave attacco al diritto all’educazione e alla funzione pubblica dei servizi per l’infanzia. Una scelta che rischia di smantellare un servizio essenziale, colpendo bambini, famiglie, personale educativo e l’intera comunità.” Lo affermano in una nota Giuseppe Tursi (Segretario cittadino Pd Taranto) e Maria Grazia Mellone (Responsabile Pubblica Istruzione segreteria provinciale).

”Sono incomprensibili ai più le ragioni di questa volontà dell’Amministrazione Comunale, dato che si tratta di un servizio che funziona, nel quale sono state compiute recenti assunzioni di personale. Sui nidi comunali a gestione diretta bisognerebbe investire, per aumentare il numero dei posti a disposizione, come ci impone l’Unione Europea. – Sottolineano – In un territorio come Taranto, dove il contrasto alla povertà educativa è cruciale, esternalizzare i nidi comunali significherebbe compiere un passo indietro, rinunciando a politiche pubbliche all’altezza delle necessità della comunità.

I nidi comunali sono uno dei tanti temi cui il Sindaco Melucci e la sua ormai dannosa Amministrazione non prestano alcuna attenzione. Già qualche mese fa sono andati persi più di cinque milioni di euro di fondi PNRR, messi a disposizione dei nidi di Taranto da un Decreto Ministeriale.

Taranto merita politiche pubbliche coraggiose e servizi educativi all’altezza dei bisogni delle famiglie e dei bambini. – Concludono Tursi e Mellone – Il Partito Democratico continuerà questa battaglia di civiltà con fermezza, perché difendere il sistema di istruzione pubblica e l’idea di una comunità educante significa difendere il futuro della nostra città e della sua comunità.”