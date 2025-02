Partito Liberale, nominati i nuovi responsabili di area a Taranto

Una concreta alternativa politica grazie a una squadra multicompetente. Inaugurata anche la nuova sede cittadina

Il Partito Liberale di Taranto si rafforza con la nomina dei nuovi responsabili di area, annunciata ieri dal segretario cittadino Mirko Maiorino al termine della direzione cittadina. La nuova squadra, che rappresenta un mix di competenze e professionalità, si prepara a offrire una alternativa concreta nel panorama politico cittadino.

Il coordinamento cittadino vede la presenza di figure di spicco in diversi settori strategici: dall’ingegner Marco Bandini per i lavori pubblici e le infrastrutture, al dottor Andrea Tamburrano per la sanità, passando per l’avvocato Nicola Sarcinella che si occuperà di cultura e promozione turistica. Un’attenzione particolare è stata dedicata anche ai temi sociali e ambientali, con la dottoressa Rosa Milazzo responsabile delle politiche sociali e diritti degli animali, e Roberto Mariani alla transizione ecologica. La nuova struttura, presieduta da Gennaro Bertetti, copre inoltre ambiti fondamentali come sport e politiche giovanili (Cataldo Spinelli), formazione e sicurezza sul lavoro (Stefano Lanza), verde e decoro urbano (dottor Gianluca Sorani), periferie (Cosimo Martinese) e accessibilità e inclusione (professoressa Antonella Epifani).

Questa squadra rappresenta un importante passo avanti nel radicamento del partito sul territorio. “Abbiamo selezionato professionisti competenti che metteranno la loro esperienza al servizio della città”, ha commentato il segretario Maiorino.

La giornata ha visto anche l’inaugurazione della nuova sede cittadina del partito in via Siracusa 24, a testimonianza della volontà di consolidare la presenza sul territorio e di creare un punto di riferimento per i cittadini tarantini.