Pd ionico verso le amministrative: si lavora al candidato unico

“Il partito democratico sarà ancora una volta quella forza politica capace di contribuire e influire sulla prossima classe dirigente”

Si è tenuta ieri la riunione del Partito Democratico ionico in vista delle prossime sfide elettorali che attendono Taranto. All’ordine del giorno, l’organizzazione dell’assemblea degli iscritti prevista per venerdì 28 febbraio e l’avvio del confronto interno in preparazione delle elezioni amministrative del capoluogo e della Presidenza della Provincia.

Durante l’incontro è emersa chiara la volontà del partito di presentarsi al tavolo della coalizione con un candidato unitario. La discussione ha visto emergere diverse proposte, tutte accomunate dalla disponibilità dei presenti a trovare una sintesi condivisa.

“Il nostro obiettivo è garantire compattezza e unità di intenti”, fanno sapere i vertici del partito, che ribadiscono il ruolo centrale del Pd nella definizione della futura classe dirigente locale.