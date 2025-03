Perrini (FdI): “La visita di Abodi è la dimostrazione dell’attenzione del Governo ai Giochi”

“Non nego che mentre nel caso dello stadio di Taranto i lavori stanno proseguendo alla grande, per altri cantieri ci sono dei ritardi, ma sono ottimista e sono certo che fra poco più di un anno saremo pronti ad affrontare la grandissima sfida sportiva”

“L’ennesimo sopralluogo del ministro dello Sport, Andrea Abodi, nei cantieri dei Giochi del Mediterraneo, in programma a giugno del prossimo anno, è la dimostrazione della massima attenzione del Governo Meloni nei confronti dell’evento, che è bene ribadire che si farà proprio perché il Governo ha avuto la lungimiranza di commissariare i vertici del Comitato organizzatore con Massimo Ferrarese”. Così in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini.

“Nell’entrare nello stadio Iacovone mi ha davvero emozionato e chiudendo gli occhi ho immaginato come diventerà una volta completato i lavori. Sono realista, e da imprenditore edile, non nego che mentre nel caso dello stadio di Taranto i lavori stanno proseguendo alla grande, – sottolinea – per altri cantieri ci sono dei ritardi, ma sono ottimista e sono certo che fra poco più di un anno saremo pronti ad affrontare la grandissima sfida sportiva, e non solo, come ha detto lo stesso ministro Abodi, che aspetta Taranto e tutto il territorio.

Chiaramente non voglio sempre fare la Cassandra e arrivare alla fine della prossima estate, quando i giochi saranno conclusi e ci ritroveremo con tante nuove strutture sportive, alcune anche molto grandi, da gestire. – Conclude Perrini – Cominciamo a pensare già da ora al loro futuro e come il loro futuro possa rappresentare un’opportunità per i giovani tarantini.”