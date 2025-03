Perrini (FdI): “Se Turco fa saltare la fondazione ne risponderà ai tarantini”

“Può fare tutti gli accertamenti che vuole, ma senza fare populismo, ma soprattutto senza mettere a rischio un’iniziativa privata che davvero può mettere in campo tutto ciò che è necessario per far sì che lo sport ad alti livelli sparisca completamente da Taranto”

“La nota del senatore Mario Turco sulla Fondazione per aiutare lo sport tarantino inizia così: ‘Taranto sta vivendo uno dei suoi momenti peggiori per lo sport…’. È evidente che il braccio destro di Giuseppe Conte non pensava solo allo sport tarantino, ma al suo Movimento 5 Stelle, in modo particolare tarantino dove il movimento alle ultime elezioni comunali si è miseramente fermato a poco più del 4%, e ora fra due mesi si torna alle urne a Taranto e Turco teme che possa perdere ulteriori consensi. Allora qualche frase ad effetto sulla salute dei tarantini potrebbe portare qualche voto.” Così in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini.

“Brutta cosa la campagna elettorale se viene utilizzata per avvelenare i pozzi e strappare qualche consenso strizzando l’occhio all’ambientalismo e alla salute, argomenti sui quali tutti i tarantini sono particolarmente sensibili, anche quando non c’entrano nulla. – Sottolinea – Eppure nella riunione di lunedì scorso, 24 marzo, il commissario ai Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, nell’illustrare l’ottima iniziativa privata che ha già raccolto già 500mila euro, ha tenuto a sottolineare che solo un accordo politico bipartisan può davvero salvare lo sport che a Taranto sta letteralmente scomparendo, in modo particolare calcio e basket. La somma raccolta è solo l’inizio, è evidente che servono tante risorse e il coinvolgimento anche della grandi aziende che sono presenti sul nostro territorio e che hanno il dovere di produrre senza inquinare.

Ma il senatore Turco, che era al Governo quando le aziende alle quali fa riferimento continuavano a inquinare, – prosegue la nota – ha pensato bene di ‘alzare una barricata’ perché furbescamente cerca di insinuare negli sportivi tarantini che ‘qualcuno a Taranto sta pensando di barattare salute e ambiente con lo sport’.

Dovrebbe vergognarsi solo per aver insinuato questa provocazione! A Taranto ricordano bene le promesse del suo movimento: chiuderemo l’Ilva e ne faremo una grande acquapark, poi è stato il suo governo a venderla ad Arcelor Mittal. Il pudore di tacere su questi argomenti sarebbe stato il minimo che ci si poteva aspettare da chi sull’inquinamento e la salute ha fatto ben poco quando era al Governo. Noi di Fratelli d’Italia partiamo da un presupposto: le aziende non devono inquinare, con o senza Fondazione per salvare lo sport!

Per questo invitiamo Turco e i suoi contiani (ex grillini) a non fare campagna elettorale sui Giochi del Mediterraneo e sulla Fondazione, su quest’ultima può fare tutti gli accertamenti che vuole, ma senza fare populismo, ma soprattutto senza mettere a rischio un’iniziativa privata che davvero può mettere in campo tutto ciò che è necessario per far sì che lo sport ad alti livelli sparisca completamente da Taranto. – Conclude Perrini – Semmai con le sue dichiarazioni Turco dovesse mandare all’aria tutta la rete relazioni che il commissario Ferrarese sta costruendo con tutti, ne dovrà rispondere direttamente a tutti i tifosi tarantini e non solo a loro.”