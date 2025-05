Politica e giovani: pienone al primo incontro della campagna di Mattia Giorno

Oltre 80 persone all’evento “Con tutte le idee che abbiamo”. Ospiti amministratori da tutta Italia per parlare di politiche giovanili. Il candidato: “Puntiamo sui contenuti in una campagna finora povera di proposte”

È stata la partecipazione giovanile il tema centrale del primo incontro della campagna elettorale di Mattia Giorno, candidato al Consiglio Comunale di Taranto. L’evento, dal titolo “Giovani e Amministrazione”, ha registrato il tutto esaurito nella sede del comitato elettorale di via Nitti, con oltre 80 persone presenti e molte altre rimaste fuori per mancanza di spazio.

L’iniziativa, che ha inaugurato il ciclo di incontri “Con tutte le idee che abbiamo”, ha visto la presenza di tre giovani amministratori provenienti da diverse città italiane: Leonardo Nicolai, assessore alle politiche giovanili di Vicenza, Rosalinda Giannotti, consigliera comunale di Ostuni, e Pier Palmariggi, assessore alle politiche giovanili e turismo di Fasano.

“La Puglia è stata pioniera con progetti come Bollenti Spiriti – ha dichiarato Nicolai – e siamo qui non solo per condividere le nostre esperienze, ma anche per imparare da un territorio che ha rivoluzionato il rapporto tra giovani e politica”. Soddisfatto dell’affluenza il candidato Giorno, che ha evidenziato la necessità di una svolta nei toni della campagna elettorale: “La partecipazione massiccia dimostra che c’è fame di contenuti e non di slogan. Vogliamo portare proposte concrete per Taranto in una campagna che finora ne è stata quasi del tutto priva”.