Portaerei Garibaldi, Pagano (Pd): “Un museo per non disperdere legame con la città”

“Accolgo con piacere la richiesta del Presidente delle Camere di Commercio Brindisi-Taranto di dare nuovo impulso alla proposta per fare della Portaerei “Garibaldi” un polo museale e ricettivo nel cuore di Taranto. A settembre scorso ho voluto sostenere questa idea, portata avanti per anni dalla Regione Puglia, e presentare una proposta di legge ad hoc, riproponendola poi anche sotto forma di emendamento alla legge di bilancio 2025. Finora, purtroppo, la maggioranza non ha voluto dare a queste proposte l’attenzione che invece meriterebbero.”

Così Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico.

“Credo sia importante che la ‘Garibaldi’ resti a Taranto perché qui ha trascorso la sua intera vita operativa e rappresenta ormai un simbolo del forte legame tra la città, il mare e la nostra Marina – prosegue – Mi auguro sinceramente che l’iniziativa del Presidente Cesareo stimoli i colleghi del centrodestra, a partire da coloro che sono stati eletti a Taranto, a chiedere la calendarizzazione della mia proposta di legge e accompagnarla verso una rapida approvazione. È troppo facile fare proclami e poi girarsi dall’altra parte.”