Presentazione libro Emiliano, Borraccino (Pd): “La provocazione politica non ci rappresenta”

Continua la manifestazione di solidarietà all’ex Presidente della Regione Puglia, avvicinato da un consigliere regionale di opposizione durante la presentazione del suo libro a Taranto

Continua la manifestazione di solidarietà per Michele Emiliano. Ieri a Taranto, prima della presentazione del suo libro è stato avvicinato dal consigliere regionale Giamapaolo Vietri, che lo ha incalzato su alcune questioni pugliesi.

Cosi commenta l’accaduto il consigliere regionale Cosimo Borracino: “La provocazione e la violenza verbale va sempre messa al bando. Una riflessione che ben si presta a descrivere quanto accaduto ieri sera, all’interno di uno dei principali presidi culturali della città ionica, si è verificata la “bravata” da parte del consigliere regionale e comunale di FdI, Giampaolo Vietri, autore di una pagina che considero riprovevole sopratutto per il ruolo Istituzionale ricoperto dal collega”.

Borraccino esprime la solidarietà a Michele Emiliano: “Politico, magistrato e amico fraterno, che da anni si batte per la giustizia, contrasta ogni forma di intimidazione (verbale o fisica) e continua a lavorare per i pugliesi. Come ricordava Benedetto Croce: “La violenza non è forza ma debolezza, né mai può essere creatrice di cosa alcuna ma soltanto distruggitrice”.

Ed è proprio per questo che, da uomo libero e democratico, ritengo grave che un tentativo di intimidazione sia giunto proprio da chi riveste cariche pubbliche ed è chiamato a rappresentare i cittadini nelle istituzioni, scegliendo per di più un luogo che avrebbe dovuto essere dedicato al confronto civile, sereno e rispettoso”.

Borraccino lancia l’appello: “Continuiamo a confrontarci con rispetto, anche nelle divergenze, con il sacrosanto diritto di esprimere liberamente il nostro pensiero difendendo la cultura e ogni presidio democratico. Un abbraccio fraterno a Michele Emiliano, simbolo di una Puglia e di una Taranto libere da prevaricazioni e da comportamenti che nulla hanno a che vedere con la cultura, la pace e con la dignità delle nostre comunità”.