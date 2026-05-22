Provinciali Taranto, ecco il candidato della Lega ionica

di Maria D’Urso

Brisci concorrerà per gli scranni provinciali nella lista “Prima Taranto”

La Lega tarantina concorrerà, da sola, per gli scranni provinciali. E lo farà con il consigliere Salvatore Brisci, candidato nella lista Prima Taranto, depositata dagli esponenti locali del partito del Carroccio. Brisci attualmente siede in consiglio comunale, a Taranto, nelle fila dell’opposizione perchè durante la scorsa tornata elettorale amministrativa si è candidato nella lista civica “Fortemente Liberi” con Francesco Tacente.

Per il rinnovo del consiglio in via Anfiteatro si terrà il prossimo 14 giugno, le liste sono state consegnate lo scorso lunedì 18 maggio. Come già annunciato giorni fa CosmoPolis, stavolta il fronte del centrodestra alle elezioni di secondo grado, che si terranno il prossimo 14 giugno in via Anfiteatro, non si sta presentando compatto, partecipando con liste differenti, dal momento che non sarebbe stata trovata una quadra.