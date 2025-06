Prosegue la formazione politica di Fratelli d’Italia

Con il contributo del Prof. Avv. Ignazio Lagrotta, il percorso “Forma e Informa” ha registrato grande interesse su Parlamento e Autonomia Differenziata

Si è concluso con un grande successo il quinto modulo formativo della Scuola di Formazione Politica “Forma e Informa” di Fratelli d’Italia. L’evento, che si è tenuto nella Sala Rappresentanza della Provincia di Taranto, ha offerto ai numerosi partecipanti l’opportunità di approfondire temi cruciali per una partecipazione consapevole e attiva alla vita politica italiana.

Il modulo odierno si è concentrato su due argomenti di stringente attualità e rilevanza: il “Parlamento e processo legislativo” e le “Regioni e Autonomia differenziata”. Questi temi, fondamentali per comprendere il funzionamento delle istituzioni e le dinamiche territoriali del nostro Paese, sono stati al centro di un dibattito approfondito e qualificato.

L’incontro ha visto la partecipazione di relatori di spicco che hanno arricchito il confronto. Tra questi, l’On. Augusta Montaruli, Vice Presidente della Commissione di Vigilanza RAI, e il Prof. Avv. Ignazio Lagrotta, Docente presso l’Università degli Studi di Bari, che ha portato il suo prezioso contributo accademico. I saluti iniziali sono stati affidati all’On. Giovanni Maiorano, Responsabile della Scuola Formazione Politica, mentre la moderazione dell’evento è stata curata dalla Dott.ssa Grazia Lillo, Responsabile Operativo della Scuola.

L’On. Augusta Montaruli ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “È una bellissima novità che permette alla nostra classe dirigente di crescere e ai cittadini di avvicinarsi a Fratelli d’Italia all’insegna della formazione e dell’approfondimento. Fratelli d’Italia non è un partito di slogan, lo dimostra la storia del nostro Presidente Meloni, fatta di militanza da un lato e di costante studio dall’altro. La scuola politica persegue esattamente questo.” Interrogata su Taranto e il suo mare, l’Onorevole ha aggiunto: “Una perla per l’Italia, un orgoglio anche per chi, come me, ha origini pugliesi; un mare bellissimo. Però noi, al di là del mare, lavoriamo.”

Il Prof. Avv. Ignazio Lagrotta ha commentato uno dei temi centrali del modulo: “Quello dell’autonomia differenziata è sicuramente un tema molto caldo, una modalità di declinazione della forma autonomistica in Italia. Il tentativo che abbiamo fatto, in questa scuola di formazione, è stato proprio quello di analizzarlo in maniera puntuale e senza pregiudizi, vedendo i pro e i contro in prospettiva.”

La Dott.ssa Grazia Lillo ha fornito dettagli sui temi trattati e sull’entusiasmo dei partecipanti: “Siamo giunti al quinto modulo e oggi abbiamo trattato il tema del Parlamento, l’iter parlamentare, nonché le regioni e l’autonomia differenziata. Sono tutti argomenti importanti, fondamentali e quantomai attuali, dopo aver percorso una serie di altri interessanti moduli e contenuti, come per esempio gli enti locali e la nostra Costituzione. Concluderemo il 5 luglio con la pausa estiva, prima di riprendere a settembre con il Parlamento Europeo. Abbiamo ideato questo corso di formazione politica per incentivare e sollecitare la partecipazione attiva. Devo essere onesta, nonostante le alte temperature e il fatto che si tratti di un sabato pomeriggio, sia online che in presenza, gli iscritti non fanno mancare la loro adesione. Fino a questo momento siamo davvero soddisfatti e, anche dai feedback che stiamo ricevendo, il riscontro è davvero positivo.”

L’On. Giovanni Maiorano, interrogato sul successo della scuola, fortemente voluta da lui, ha dichiarato: “Con 240-250 iscritti alla scuola politica, il successo a livello provinciale è sicuramente evidente. Questo ci rende orgogliosi e ci spinge a continuare a programmare e a proporre questo tipo di attività. Come Fratelli d’Italia, lo stiamo facendo in tante altre province; anche altri colleghi da tutta Italia mi chiamano e ci chiedono informazioni sull’organizzazione che abbiamo avuto. Oggi è una giornata doppiamente bella perché affrontiamo argomenti importantissimi e siamo orgogliosi e fieri di ospitare a Taranto la collega Augusta Montaruli, che sicuramente ci darà una testimonianza molto importante e sarà un vero tesoro per chi potrà seguire la lezione.”