QUADRI-POLARE

Centrodestra in alto mare, ormai prossimo alla spaccatura definitiva, dopo la riunione di questa mattina. Il Movimento Cinque Stelle vorrebbe giocarsi la carta Nume. Le Amministrative di Taranto un caso di scuola

I centristi di Stellato – e la Lega – insistono con il nome di Tacente. Forza Italia insiste neanche più di tanto per Di Cuia. Fratelli d’Italia insiste, senza desistere, su un candidato nuovo. In grado di segnare una discontinuità rispetto al recente passato. La riunione di questa mattina, terminata all’ora di pranzo, ha determinato un nuovo nulla di fatto per il centrodestra locale. La sperata fumata bianca non c’è stata e, giunti a questo punto, difficilmente potrà concretizzarsi nelle prossime ore. Le cose si sono maledettamente complicate e, il blocco conservatore, è vicino a raggiungere il punto di non ritorno. Una rottura insanabile, un liberi tutti per manifesta impossibilità nel traguardare una qualche sintesi.

Alla fine, lo schema da bipolare potrebbe presentarsi come quadripolare per le Amministrative di maggio prossimo. Bitetti per il centrosinistra; Nume con il Movimento Cinque Stelle; Lazzaro, o chi per egli, come candidato di FdI; Tacente in rappresentanza di un raggruppamento di centro. Alla riunione di questa mattina non hanno presenziato i consiglieri regionali Perrini e Di Cuia. Centrodestra spaccato o spacciato? Quando si dice che una vocale può cambiare tutto…