Regione Puglia, Perrini eletto vicepresidente del Consiglio regionale

Toni Matarelli, invece, è stato eletto presidente

Nel corso del primo Consiglio regionale della Puglia dopo l’elezione di Antonio Decaro a presidente della Regione, il consigliere tarantino di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, è stato eletto vicepresidente in rappresentanza dell’opposizione di centrodestra, ottenendo 21 voti favorevoli. Per la maggioranza di centrosinistra, invece, il ruolo di vicepresidente è stato affidato a Elisabetta Vaccarella, che ha raccolto 27 voti.

Come presidente del Consiglio regionale per la XII legislatura è stato eletto Toni Matarrelli, indicato dal capogruppo del Pd, Stefano Minerva, a nome di tutti i consiglieri di maggioranza.