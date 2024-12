Regione Puglia, Stellato (Iv): “Rientro nella maggioranza di centrosinistra”

“Non mi discosto dalla linea politica nazionale, indicata dal mio partito”

“Attraverso numerose dichiarazioni, anche rilasciate nel corso dell’ultima assemblea nazionale, il nuovo indirizzo politico tracciato dal Presidente nazionale Matteo Renzi non lascia spazio ad interpretazioni: ‘Italia Viva si colloca nel centrosinistra. Non pone, nè accetta veti’. Perciò, proprio come hanno fatto i miei colleghi emiliani e umbri alle recenti elezioni regionali, in Puglia, mi posiziono in consiglio regionale nella maggioranza di centrosinistra”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Massimiliano Stellato, presidente regionale di Italia Viva Puglia.

“A pochi mesi dalle prossime elezioni regionali restare dall’altra parte dell’emiciclo dell’aula consiliare, genererebbe confusione anche tra gli iscritti e i simpatizzanti del nostro partito. Ben quattro anni fa, Italia Viva candidò Ivan Scalfarotto alla guida della regione, in alternativa al centrosinistra. – Prosegue Stellato – Da allora, però, è passato molto tempo. E ai più, appaiono ormai superate dai fatti le visioni politiche che allora divisero Italia Viva dall’attuale Presidente della Regione Puglia.

Non è più comprensibile stare all’opposizione del centrosinistra che governa la Puglia. Perseverare su questa posizione potrebbe sembrare una maniera antica di “personalizzare” la politica che, noi per primi, abbiamo sempre combattuto. – Si legge nella nota – Per questo, dopo aver incontrato il Presidente Emiliano per definire i passaggi programmatici dell’ultimo scorcio della sua legislatura, torno a far parte della maggioranza in cui sono stato eletto, con una lista civica, nel centrosinistra pugliese. Con l’auspicio che tale modello sia replicabile anche nei comuni e nelle province, dove già svolgiamo battaglie insieme, non ultima quella contro l’autonomia differenziata.

Nel corso dell’incontro, a riguardo, Michele Emiliano ha confermato ancora una volta la sua più ampia disponibilità – conclude Stellato – mettendo alle spalle il passato per prediligere, partendo dai territori, la costruzione di una coalizione alternativa al Governo Meloni, capace di governare il Paese, a partire dalla Puglia. Ora tocca a ‘noi’”.