Renexia, Lazzaro: “Un’occasione mancata, serve una visione condivisa per il futuro”

Il consigliere comunale di Fratelli D’Italia commenta la scelta di Renexia di abbandonare Taranto per il progetto delle turbine eoliche

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Luca Lazzaro, prende atto con rammarico della scelta della società Renexia, insieme al gruppo MingYang Smart Energy, di localizzare in Abruzzo, a Vasto, la nuova fabbrica di turbine, un’opportunità che inizialmente aveva visto anche Taranto tra le aree candidate.

«Questa decisione – afferma Lazzaro – rappresenta una significativa occasione mancata per il nostro territorio. Taranto avrebbe potuto essere protagonista di un progetto industriale strategico, con ricadute economiche e occupazionali di rilievo. Purtroppo, oggi vediamo allontanarsi un investimento importante e questo deve farci riflettere sulla necessità di una strategia condivisa e di una visione di lungo periodo per il futuro di Taranto.»

Lazzaro sottolinea che non si tratta solo di un singolo insediamento perso, ma di una questione più ampia: «Le politiche del ‘no’, l’incertezza amministrativa e l’assenza di una chiara strategia di sviluppo locale allontanano gli investimenti e scoraggiano potenziali partner industriali. Il Governo italiano sta lavorando per Taranto, ma anche noi come comunità territoriale dobbiamo fare la nostra parte, unendoci in un fronte comune che guardi allo sviluppo e alla crescita del territorio.»

In conclusione, Lazzaro invita tutte le forze politiche, sociali e associative a lavorare insieme, con responsabilità e visione, affinché Taranto possa tornare a essere una scelta primaria per gli investimenti strategici.