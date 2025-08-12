Ricorso al Tar contro l’Aia: il M5S sostiene l’iniziativa

Il Movimento 5 Stelle esprime piena adesione all’iniziativa promossa da Peacelink e Giustizia per Taranto per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all’impianto siderurgico di Taranto

Il Movimento 5 Stelle Taranto aderisce all’iniziativa di ricorso al TAR contro l’Autorizzazione Integrata Ambientale e promuove una raccolta fondi tra i propri iscritti.

“Riteniamo fondamentale tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente, opponendoci a decisioni che mettono a rischio il territorio e la sicurezza di lavoratori e residenti”, si legge in una nota.

A tal fine, il Movimento 5 Stelle Taranto promuove una raccolta fondi tra i propri iscritti e simpatizzanti, per sostenere le spese legali necessarie al corretto svolgimento del ricorso.

Gli interessati possono richiedere informazioni e modalità di partecipazione scrivendo a movimento5staranto@gmail.com

“Confidiamo nella partecipazione responsabile e convinta di tutti per difendere insieme il diritto alla salute e la salvaguardia del nostro ambiente”, concludono i cinque stelle.