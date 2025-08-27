Sanità,infermieri di famiglia e di comunità in carenza

Denuncia di Perrini: “Senza di loro a rischio l’ assistenza di prossimità”

Il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, ha visitato personalmente alcune strutture sanitarie e sociosanitarie del territorio ed è emersa è la carenza di infermieri e operatori socio-sanitari (OSS). “Una condizione- ha dichiarato- che rischia seriamente di compromettere la qualità dell’assistenza di prossimità,eppure

“Il DM 77/2022, missione 6 <Salute> ha sottolineato il ruolo strategico degli infermieri di Famiglia e di Comunità, figure fondamentali per la presa in carico globale della persona, la prevenzione delle malattie e la promozione della salute”.

Lo stesso afferma che In provincia di Taranto ne sono previsti 185, ma ad oggi non è stata ancora avviata alcuna assunzione.

Ha depositato una richiesta di audizione in Commissione Sanità per audire l’assessore alla Sanità Raffaele Piemontese e il direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro.

Questi i dati che riporta : “In Puglia il fabbisogno complessivo è di 1.300 infermieri, così ripartiti: Bari (408), Brindisi (126), BT (126), Foggia (198), Lecce (257) e Taranto (185). La ASL di Bari ha già formato i primi 70 professionisti; anche a Taranto la formazione è in fase di avvio”

Ha poi dichiarato: “”L’infermiere di Famiglia e di Comunità, inserito in equipe multidisciplinare, è in grado di gestire in maniera proattiva le patologie croniche, migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire l’autonomia delle persone assistite. Per questo è indispensabile procedere subito con le assunzioni che il territorio merita, senza attendere la prossima competizione elettorale. La salute dei cittadini non può essere ostaggio di logiche estranee alla programmazione sanitaria.

L’ audizione servirà pertanto a fare luce sulle varie fasi del percorso.