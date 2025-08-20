mercoledì 20 Agosto 25
CP

Sanitaservice, Mazzarano: “Operatori in affanno per garantire la qualità”

Politica

Articoli Correlati

Rifiuti, Perrini (FdI): “No a discariche abusive lungo le strade”

CP -
“Servono più controlli e sanzioni più severe” "È inaccettabile che a Taranto, a poche ore da un intervento di pulizia lungo la strada che conduce...
Read more

Fuggiano, “Taranto sospesa su un eterno presente”

Vincenzo Carriero -
Nota del già assessore al Comune di Massafra. "La lottizzazione politica l'abbiamo inventata noi democristiani. Ma quella era un'altra cosa rispetto all'amichettismo imperante di...
Read more

Pulizia e stato rete fognaria a Talsano, Riso e Panzano sollecitano gli interventi

CP -
I due consiglieri comunali del Pd chiedono un incontro tecnico con il Sindaco e l'assessore al ramo Cataldino "Le periferie della città vanno valorizzate come...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand