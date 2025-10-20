Schlein blocca la candidatura di Giorno?

Nelle ultime ore la possibilità che il vicesindaco di Taranto sia candidato al prossimo Consiglio regionale sarebbe stata messa in discussione dalla segreteria nazionale del PD

Sembrava cosa fatta, ma non è così. La candidatura al Consiglio regionale di Mattia Giorno sarebbe stata messa in discussione. Direttamente dal Segretario nazionale del PD, Elly Schlein. La quale avrebbe espresso la propria contrarietà alla candidatura del giovane vicesindaco di Taranto.

Le motivazioni? Il capoluogo ionico necessita di equilibrio e competenza per le tante sfide che lo riguardano. A cominciare dall’intricata matassa dell’ex Ilva. Una decisione, in un senso e nell’altro, verrà presa nelle prossime ore. Una candidatura, ripetiamo quella di Giorno, che sino alle scorse ore sembrava cosa fatta, oggi viene messa in discussione.