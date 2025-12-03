Schlein: “Sull’ex Ilva intervenga lo Stato”

“Chiediamo che la presidente del Consiglio porti il tavolo a Palazzo Chigi, riconvochi i sindacati. E’ chiaro che il dossier non può essere più seguito dal ministro Urso”

“La situazione è drammatica, ci sono 20mila posti di lavoro a rischio, i lavoratori stanno scioperando dappertutto. Bisogna che Giorgia Meloni si assuma la responsabilità di questa situazione e ci metta la faccia. Serve un intervento dello Stato attraverso le partecipate pubbliche che assicuri un percorso di decarbonizzazione per continuare a produrre, per garantire i posti di lavoro e per trovare un equilibrio necessario con salute e ambiente. Chiediamo che la presidente del Consiglio porti il tavolo a Palazzo Chigi, riconvochi i sindacati. E’ chiaro che il dossier non può essere più seguito dal ministro Urso”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein. (ANSA)