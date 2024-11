Sfiducia Bitetti, Socialismo XXI: “Modalità poco democratiche”

“Un clima surreale di Kafkiana memoria quando i 17 consiglieri hanno votato favorevolmente per testimoniare che c’è una città migliore e che vuole partecipare”

“Io credo che quello che è successo nella seduta del Consiglio comunale di Taranto del 7 Novembre sia un fatto privo di argomentazioni tecniche e politiche. 17 consiglieri comunali di maggioranza che hanno lasciato i partiti di provenienza, specialmente quelli di Centrosinistra, fatta eccezione per il Psi che con l’avvallo dei Segretari nazionale e regionale (Maraio e Tanzarella) sostiene questa amministrazione”.

Così si legge in una nota congiunta di Irene Cavallo, coordinatrice cittadina Socialismo XXI Taranto, e Salvatore Mattia coordinatore socialismo XXI jonico, in riferimento alla seduta straordinaria sulla mozione di sfiducia nei confronti del presidente del Consiglio, Piero Bitetti.

“Non avere i numeri per sfiduciare il Presidente del Consiglio non ha rappresentato nessun problema. Si è modificato il regolamento comunale ed è così che è stato possibile depositare la mozione di sfiducia ed arrivare successivamente in Consiglio comunale per approvare la sfiducia di Bitetti con il voto favorevole dei 17 consiglieri.

Quel giorno rimarrà impresso nella storia di Taranto per le poco democratiche modalità e l’assenza di una figura terza che garantisca l’imparzialità e la sostituzione di Bitetti, persona garbata, qualificata e competente che ha dato lustro a questa consiliatura”, aggiungono Cavallo e Mattia.

“Ci siamo stati in Consiglio comunale quando in un clima surreale di Kafkiana memoria i 17 hanno votato favorevolmente quella mozione di sfiducia per testimoniare che c’è una città migliore e che vuole partecipare”, concludono i coordinatori di Socialismo XXI.