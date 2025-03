Socialismo XXI, pieni poteri a Salvatore Mattia per le elezioni

Il presidente nazionale Luigi Ferro affida al segretario regionale la rappresentanza del movimento per le prossime sfide elettorali in Puglia

Il presidente nazionale di Socialismo XXI, Luigi Ferro, ha conferito pieni poteri al segretario regionale Salvatore Mattia per le imminenti consultazioni amministrative. “Il segretario Mattia è autorizzato a rappresentare Socialismo XXI a tutti i livelli politici e istituzionali”, si legge nella comunicazione ufficiale firmata dal presidente Ferro.

La delega include l’utilizzo del simbolo del movimento sia per le elezioni comunali di Taranto sia per le regionali pugliesi del 2025. La decisione, formalizzata oggi a Roma, rafforza il ruolo di Mattia come referente territoriale del movimento, conferendogli piena autonomia nelle scelte politiche e nelle strategie elettorali per i due importanti appuntamenti alle urne che attendono la Puglia nei prossimi mesi.