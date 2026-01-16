venerdì 16 Gennaio 26
Sosta cittadina, Bitetti: “Le strisce blu resteranno dove servono”

Politica

Nuova giunta regionale: quattro donne e sei uomini

Quattro assessorati vanno al Partito Democratico, due alla lista Decaro Presidente, uno al Movimento 5 Stelle che ha anche la vicepresidenza della giunta e...
Rottamazione cartelle esattoriali, Tacente: ” Taranto ha bisogno di risposte rapide e concrete”

Il consigliere comunale chiede all'Amministrazione di assumere una posizione chiara e di lavorare, senza tentennamenti, per individuare una soluzione che consenta al Comune di...
Giunta Decaro, Emiliano sarà il consigliere del Presidente

Cresce l'attesa per l'ufficialità sulla squadra regionale, nel pomeriggio le nomine. Emiliano resta tra i fedeli e si occuperà delle vertenze Il presidente della...
