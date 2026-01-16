Sosta cittadina, Bitetti: “Le strisce blu resteranno dove servono”

Interviene il primo cittadino per alcune precisazioni

In merito alla riorganizzazione della sosta cittadina interviene il Sindaco Piero Bitetti. “Preciso che le strisce blu resteranno dove realmente servono, – si legge in una nota – a garanzia della rotazione dei parcheggi, che poi è la logica e la direzione che ci guida.”

Per tali ragioni, aggiunge il primo cittadino, “avvieremo un tavolo di confronto con i consiglieri comunali di maggioranza, e gli uffici competenti, per analizzare le questioni sollevate dalla collettività e, di conseguenza, migliorare dove possibile il piano di sosta. L’ascolto delle istanze dei cittadini resta una prerogativa di questa amministrazione”.