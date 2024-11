SS172, Perrini (Fdi): “Aperta seconda corsia, statale più sicura”

Un passo importante per la sicurezza stradale della zona di Taranto. Tuttavia sono necessari ulteriori progetti per migliorare la viabilità nella regione

“Mi verrebbe da dire: è fatta. Finalmente, oggi si apre anche la seconda corsia della Statale 172 che da Taranto va a Martina Franca. Finalmente, non si dovrà più percorrere il vecchio e pericoloso tracciato dell’Orimini della vecchia strada per Crispiano. Praticamente ogni mattina, in questi anni, mi sono fermato praticamente ogni giorno sul cantiere: conosco gli operai per nome. Per questo il mio ringraziamento questa mattina va soprattutto a loro”.

Così il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, che riconosce i ritardi accumulati nel progetto, risalente al 2006, sottolineando che le sue insistenze hanno portato l’Anas a mantenere la promessa fatta il 7 ottobre scorso in Commissione Trasporti, riguardo alla consegna dei lavori entro la fine di ottobre. “Ci sono voluti alcuni giorni in più, ma va bene così”, afferma.

Il prossimo progetto, adesso, riguarda la realizzazione di una rotatoria nel tratto Martina San Paolo, vicino alle Colonne Grassi. “Lavori che possono essere realizzati ora che siamo già in presenza di un cantiere per l’allargamento della strada. Inoltre, si dovrà risolvere il problema dei pali della luce lasciati praticamente al centro della strada dopo la realizzazione di un marciapiede, nel tratto Martina Franca – San Paolo, dove è prevista una pista ciclabile – conclude Perrini – I pali costituiscono un vero pericolo, per questo solleciterò l’assessore ai Trasporti Ciliento perché venga trovata al più presto una soluzione”.