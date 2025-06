Stadio Iacovone: è scontro tra Vietri e Bitetti sui meriti dei lavori

Il vicepresidente provinciale di FdI accusa il candidato sindaco di strumentalizzazione elettorale: “Mai stato vicino al Taranto Calcio, ora si appropria dei meriti del governo”

Un video girato nel cantiere dello stadio Iacovone scatena la polemica politica a Taranto. Nel mirino del vicepresidente provinciale di Fratelli d’Italia, Giampaolo Vietri, è finito il candidato sindaco Piero Bitetti, accusato di voler capitalizzare elettoralmente i progressi nei lavori di ristrutturazione dell’impianto sportivo.

“Bitetti realizza un video per annunciare che i tempi di consegna sono in linea con il cronoprogramma, sconfessando clamorosamente sia il Pd, partito maggioritario della sua coalizione, che la Regione Puglia, che hanno sempre denunciato ritardi e fallimenti”, attacca Vietri. Il consigliere comunale di FdI sottolinea come “Bitetti non abbia mai avuto nulla a che fare con il Taranto calcio, non si è mai visto allo stadio né si è mai interessato alle sorti dell’impianto”. “Oggi invece – prosegue – entra nel cantiere recitando un copione per far credere ai cittadini che quel cantiere sia anche merito suo”.

Vietri rivendica invece i meriti del governo Meloni: “Solo grazie alla nomina del commissario Ferrarese si è sbloccato tutto. La struttura commissariale ha lavorato in silenzio, portando avanti i progetti e garantendo ulteriori 100 milioni di finanziamenti”.

“Non saranno certo i video elettorali di Bitetti a far avanzare i lavori”, conclude il vicepresidente di FdI, “i tifosi del Taranto e tutti i cittadini sanno distinguere tra chi lavora per la città e chi si presenta solo sotto elezioni per cercare di prenderli in giro”.