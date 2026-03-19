Tacente (Lega): Bene la riduzione delle accise sui carburanti

“Sul tema del caro carburanti, le parole del Vicepremier Matteo Salvini rappresentano oggi una risposta concreta, ma soprattutto coerente con un impegno portato avanti da tempo” spiega nella nota stampa il consigliere comunale Francesco Tacente (Lega)

“Sul tema del caro carburanti, le parole del Vicepremier Matteo Salvini rappresentano oggi una risposta concreta, ma soprattutto coerente con un impegno portato avanti da tempo” spiega nella nota stampa il consigliere comunale Francesco Tacente (Lega).

Prosegue:”Già nei mesi scorsi, infatti, Salvini aveva posto con forza la questione del peso delle accise e della necessità di intervenire per difendere famiglie e imprese dagli effetti dei rincari. Una battaglia spesso sottovalutata, ma che oggi trova finalmente riscontro in un provvedimento chiaro e immediato. Il taglio delle accise annunciato dal Governo, insieme alle misure contro la speculazione lungo la filiera, dimostra che quando c’è volontà politica le soluzioni arrivano”. Per Tacente non si tratta solo di ridurre il prezzo alla pompa, ma di ristabilire equità e trasparenza in un settore troppo spesso segnato da dinamiche poco comprensibili per i cittadini.

“Come consigliere comunale – dichiara Tacente – esprimo il mio apprezzamento e le mie congratulazioni per un intervento che nasce da un impegno concreto e che oggi si traduce in risultati tangibili. Ho avuto modo di congratularmi personalmente con il Ministro per questo importante risultato. È questa la politica che serve: ascoltare, insistere e portare a casa soluzioni” ha concluso il consigliere comunale della Lega.