Tangenziale Sud, nuovo rinvio dell’apertura. Partito liberale: “Amministrazione inefficiente”

Ancora bloccate le infrastrutture strategiche della città. Bandini: “La Regione ha deciso di stralciare il progetto”

La saga dei rinvii per l’apertura del secondo lotto della Tangenziale Sud di Taranto si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo gli annunci di maggio e ottobre, anche la data del 23 gennaio potrebbe slittare di altre due o tre settimane. “L’amministrazione provinciale guidata da Rinaldo Melucci dimostra ancora una volta la sua totale inefficienza – afferma Marco Bandini, responsabile lavori pubblici del Partito liberale italiano – Si tratta di un’infrastruttura strategica per il collegamento tra i quartieri Lama, San Vito e Talsano con il resto della città e l’accesso al ponte Punta Penna”.

La criticità della gestione infrastrutturale non si limita alla Tangenziale Sud. Nei giorni scorsi, come si legge nella nota del partito, Striscia la Notizia ha portato alla luce lo stato di abbandono della Tangenziale Nord, progetto che avrebbe dovuto migliorare i collegamenti tra la provincia settentrionale e il capoluogo. “L’amministrazione regionale di Michele Emiliano ha deciso di stralciare il progetto – denuncia Bandini – privando il territorio di un’infrastruttura fondamentale e dimostrando un totale disinteresse per le esigenze dei cittadini”.

Il Partito Liberale chiede un cambio di rotta immediato: “Basta con le passerelle istituzionali e le cerimonie di inaugurazione. I tarantini meritano un’amministrazione capace e trasparente, in grado di garantire la realizzazione delle opere nei tempi previsti”.