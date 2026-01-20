Taranto al centro della prima riunione della giunta regionale

Sul tavolo questioni organizzative, Giochi Mediterraneo e Sanità

Dopo le designazioni di venerdì scorso e nell’attesa della notifica dei decreti di nomina, oggi si è riunita per la prima volta informalmente la giunta regionale pugliese guidata da Antonio Decaro.

“La prima giunta informale è servita a darci un metodo – ha spiegato al termine Decaro – un’organizzazione rispetto alle deleghe degli assessori, con le competenze dei diversi dipartimenti e delle diverse sezioni.

Abbiamo scelto la data in cui fare giunte settimanalmente, tutti i martedì, l’orario cambierà a seconda della presenza o meno del Consiglio regionale”.

“Abbiamo affrontato i primi temi e soprattutto il programma perché tra qualche giorno – ha continuato il presidente – dovremmo presentarlo in Consiglio regionale”. Decaro ha anche riferito di avere parlato oggi con il commissario straordinario e presidente del Comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Massimo Ferrarese “insieme al sindaco di Taranto e al presidente della provincia di Taranto rispetto ad alcune necessità: le strade, la questione ambientale sulle strade, l’accoglienza attraverso Aeroporti di Puglia, la questione legata alla possibilità di mettere a disposizione strutture sanitarie della Protezione civile”. “Abbiamo anche parlato – ha aggiunto – delle necessità della Sanità a seguito dell’incontro che abbiamo fatto ieri io e l’assessore Pentassuglia all’interno del pronto soccorso del Perrino di Brindisi e che ci porterà domani a fare un incontro con tutti i direttori del pronto soccorso e direttori generali delle Asl”. “Abbiamo iniziato oggi, anche se in maniera informale – ha concluso Decaro – questo secondo passo di questo percorso che durerà cinque anni”.

Alla riunione erano presenti i dieci assessori: Cristian Casili (vicepresidente e assessore al Welfare) Donato Pentassuglia (Salute), Eugenio Di Sciascio (Sviluppo Economico), Debora Ciliento (Ambiente), Raffaele Piemontese (Trasporti) Graziamaria Starace (Turismo), Silvia Miglietta (Cultura), Marina Leuzzi (Urbanistica), Sebastiano Leo (Bilancio), Francesco Paolicelli (Agricoltura).

ANSA