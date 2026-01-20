martedì 20 Gennaio 26
CP

Taranto al centro della prima riunione della giunta regionale

Politica

Articoli Correlati

Decaro, “Dovremmo pagare di più i medici dell’emergenza-urgenza”

CP -
Il presidente della Regione Puglia interviene su un tema che ormai è di interesse nazionale "Dovremmo pagare di più i medici dell'emergenza-urgenza. Ed è un...
Read more

Battista attacca il M5S: “Il declino della città è anche responsabilità sua”

CP -
Il segretario cittadino della Lega: “Taranto merita di meglio di una classe dirigente che pensa ai ‘titoloni’ sulla pace nel mondo mentre la città...
Read more

Siate liberi

Vincenzo Carriero -
Leggere "Il socialismo delle libertà" di Claudio Signorile per ricongiungere la politica alla cultura. E offrire alla sinistra italiana molto più dei carri allegorici....
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand