Taranto, approvato il bilancio preventivo 2025 della provincia

Un passo importante per il territorio jonico che si concretizza per la prima volta entro il 31 dicembre. Melucci: “Il rilancio del territorio sarà ancora maggiore”

È stato approvato il bilancio preventivo per l’anno 2025, un evento senza precedenti nella storia della Provincia di Taranto, che si concretizza per la prima volta entro il 31 dicembre dell’anno in corso, in conformità con l’art. 151 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL).

Tra le principali voci della spesa corrente, sono previsti circa 6 milioni di euro destinati alla manutenzione degli edifici scolastici e delle strade provinciali. Inoltre, le spese per il personale hanno subito un incremento, superando i 7 milioni di euro. Un aumento significativo poiché dall’inizio dell’Amministrazione Melucci si è registrato un incremento della forza lavoro: dal 2022, la Provincia conta cento dipendenti in più, un dato che contribuisce sia all’efficienza dei servizi offerti sia all’aumento dei livelli di occupazione nel territorio ionico.

Un’importante allocazione riguarda anche il Piano Territoriale di Coordinamento, al quale sono stati destinati 300mila euro per il 2025, che mira a promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio e tutelare gli interessi sovracomunali, in linea con le linee guida degli strumenti di pianificazione territoriale regionale e nel rispetto del principio costituzionale della sussidiarietà. A questi dati si aggiungeranno ulteriori investimenti sul territorio provinciale con l’approvazione successiva del rendiconto di gestione.

“Sono molto soddisfatto del lavoro svolto dal Settore Economico Finanziario e dai consiglieri. Posso affermare che l’approvazione del bilancio di previsione del 2025 dimostra come siamo una squadra in cui le forze politiche lavorano in sinergia con quelle tecniche. Il 2025 sarà, inoltre, l’ultimo anno in cui l’Ente pagherà il prestito obbligazionario. Dal 2026, quindi, la disponibilità economica per il rilancio del territorio sarà ancora maggiore”, ha dichiarato il Presidente della Provincia, Rinaldo Melucci, a margine della seduta del Consiglio provinciale