Taranto al ballottaggio: si chiudono le campagne elettorali di Bitetti e Tacente

Ultime battute per la corsa a sindaco. Il centrosinistra schiera Elly Schlein e Decaro, mentre il centrodestra punta sui primi cittadini di Brindisi e Lecce

Si avvia alla conclusione la campagna elettorale per il ballottaggio di Taranto, che l’8 e 9 giugno vedrà sfidarsi Piero Bitetti per il centrosinistra e Francesco Tacente per il centrodestra. Saranno due giorni di grandi scelte per la cittadinanza che, oltre a votare per il Referendum sul lavoro in programma nelle stesse giornate, sarà chiamata alle urne per eleggere anche il nuovo sindaco del capoluogo jonico.

Il centrosinistra chiuderà in grande stile venerdì 6 giugno con la presenza della segretaria nazionale del Pd Elly Schlein e dell’europarlamentare Antonio Decaro, ex sindaco di Bari. L’evento si terrà in Piazza della Vittoria.

Sul fronte opposto, il centrodestra ha organizzato il comizio finale in Piazza della Vittoria, dove Francesco Tacente sarà affiancato dai sindaci Giuseppe Marchionna di Brindisi e Adriana Poli Bortone di Lecce, a testimonianza di un forte sostegno territoriale pugliese.