Taranto, caos in Comune: il M5s chiede le dimissioni di Melucci

“I cittadini non hanno mai conosciuto tempi tanto bui”, dichiarano i pentastellati, chiedendo al sindaco di liberare la città dalla sua mala gestione

Non si placa la bufera politica che sta investendo l’amministrazione comunale di Taranto. Il Movimento 5 Stelle è tornato all’attacco con una durissima nota nei confronti del sindaco Rinaldo Melucci, accusato di essere più interessato ai continui rimpasti di giunta che alla reale amministrazione della città.

Secondo i pentastellati, la situazione a Palazzo di Città sta assumendo i contorni di una “giostra infernale”, con una serie infinita di cambi di poltrone sia a livello di assessori che di dirigenti. Un valzer di nomine che viene definito dal M5s come un vero e proprio “mercato delle vacche”, dove si assiste a “duelli per posti da assessore” e a “svendite della dignità politica al miglior offerente”.

La critica più severa riguarda il totale disinteresse verso i reali problemi della città: mentre l’amministrazione sarebbe concentrata esclusivamente sulla propria sopravvivenza politica, Taranto continuerebbe a sprofondare in una grave crisi sociale ed economica. “I cittadini non hanno mai conosciuto tempi tanto bui”, tuona il M5S, che conclude il proprio j’accuse con un appello diretto al primo cittadino: “Liberi finalmente Taranto dalla sua mala gestio”. La richiesta finale è netta: dimissioni immediate del sindaco Melucci.