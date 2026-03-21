Taranto, Di Gregorio spiega la sua adesione ad “Azione”

Il consigliere comunale ha lasciato il PD nei giorni scorsi

“Azione, il perché di una scelta”. Si annuncia ricca di contenuti – fanno sapere nella nota – la conferenza stampa in programma, domani, sabato 21 marzo, alle 18.30, nella Corte Lo Jucco, in Corso V. Emanuele II, 43 a Talsano (Taranto).

Il consigliere comunale Vincenzo Di Gregorio spiegherà i motivi dell’adesione ad Azione.

Interverranno l’assessore comunale al Patrimonio Federica Stamerra, il segretario regionale di Azione Ruggiero Mennea, il vicesegretario nazionale Ettore Rosato, il segretario nazionale Carlo Calenda (in collegamento). L’incontro sarà moderato dal commissario cittadino del partito, Tommaso Lucarella.