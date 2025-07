Taranto FC, Bitetti: “Ora serve una svolta dalla Federazione”

Il sindaco auspica sviluppi positivi dalla riunione di domani. Avviati contatti con potenziali investitori per il rilancio della società rossoblù

In vista del Consiglio Federale della Figc convocato per domani, il Sindaco di Taranto Piero Bitetti esprime l’auspicio che possano giungere segnali positivi e chiarificatori in merito alla situazione del Taranto FC 1927. Un rapido e costruttivo confronto tra gli organi competenti e la curatela fallimentare potrebbe finalmente sbloccare il percorso che condurrà all’individuazione di un nuovo soggetto sportivo, tramite un’apposita manifestazione di interesse pubblica.

Nel frattempo, l’Amministrazione comunale ha già avviato interlocuzioni informali con imprenditori potenzialmente interessati a contribuire alla rinascita del calcio tarantino, nella prospettiva di un progetto solido e trasparente.