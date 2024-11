Taranto, Filippetti (PD): “La città non merita questo”

“Sono certa che raccoglierà le forze e reagirà”

“Ho conosciuto Rinaldo Melucci durante la campagna elettorale del 2022 e l’ho sostenuto con tutta me stessa perché parlava di rinnovamento e competenze da mettere al centro della sua politica. Oggi sono più fiera che mai di aver portato il Partito Democratico fuori dallo scempio che ho visto consumarsi davanti alla città.” Lo afferma in una nota il Segretario provinciale del Pd ionico, Anna Filippetti.

“Alla luce della arroganza e degli abusi perpetrati ormai quotidianamente escludo che il sindaco Melucci abbia un rigurgito di coscienza e chieda scusa, ma a nome del Partito Democratico voglio chiedere scusa alla città per la quale lavoriamo affinché la politica torni a essere quella cosa che si occupa dei cittadini più deboli e fragili e non che li tratti come ho visto trattarli oggi dal primo cittadino in consiglio comunale. – Conclude – Taranto non merita tutto questo e sono certa raccoglierà la forza e reagirà.”