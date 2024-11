Taranto, Fratelli d’Italia: “No ad Abbate presidente del Consiglio comunale”

“L’elezione non può essere esclusivamente figlia di una pattuizione politica per garantire la sopravvivenza della consiliatura come evidentemente appare agli occhi della città”

“Siamo contrari alla possibile elezione del consigliere Abbate a Presidente del consiglio comunale. Questo perché riteniamo Abbate inadatto a rivestire tale ruolo alla luce dei suoi noti comportamenti, della sua recente storia ma soprattutto perché riteniamo che egli non potrebbe garantire il buon funzionamento dell’Ufficio di Presidenza né il corretto svolgimento dei lavori del consiglio comunale né salvaguardare le prerogative delle minoranze.” Lo affermano in una nota gli esponenti di Fratelli d’Italia Giampaolo Vietri, Tiziana Toscano e Gianluca Mongelli.

“Farebbe davvero specie inoltre assistere a richiami mossi da un presidente come Abbate che in aula, da consigliere, ha assunto a più riprese comportamenti scomposti e irrispettosi dell’assise e dei colleghi consiglieri. Lo stesso non possiede peraltro alcuna delle caratteristiche personali che sono necessari per rivestire al meglio una carica di tale prestigio come ad esempio moderazione, capacità di ascolto e di buone relazioni con tutti i colleghi consiglieri. – Concludono – L’elezione del Presidente del Consiglio comunale infine non può essere esclusivamente figlia di una pattuizione politica per garantire la sopravvivenza della consiliatura come evidentemente appare agli occhi della città. Avendo quindi appreso dalla stampa di altre possibili candidature auspichiamo che la maggioranza del consiglio che sostiene il sindaco non converga su Abbate.”