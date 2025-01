Taranto, Giorno (PD): “Palazzo Troilo vada all’università”

“Non si perda l’opportunità di rigenerare la città vecchia”

“La triste vicenda legata alla Biennale del Mediterraneo, per la quale tutti facciamo il tifo affinché possa essere recuperata, non deve indurci a fermare il percorso di rigenerazione della Città vecchia. E infatti, la sede dedicata pensata per la fondazione della Biennale era proprio Palazzo Troilo, che con tutta la sua imponente grandezza e grazie alla posizione in Piazza Duomo, può rappresentare un importante tassello per il recupero della Città vecchia.” Lo afferma in una nota l’esponente Pd e consigliere del Presidente della Regione Puglia, Mattia Giorno.

“E allora impedire che Palazzo Troilo vada assegnato a uffici temporanei o comunali è un dovere di chi si era posto il problema legato agli incubatori culturali per Taranto e per l’isola. Questo è, tra l’altro, in pieno rispetto con il contenuto previsto dalle varie delibere approvate sul Palazzo che vede ormai il cantiere in fase di chiusura con circa 7 milioni di euro di cantiere del CIS.

La proposta, allora, non può che essere quella di destinare quel palazzo all’Università, – prosegue la nota – così da rafforzare la presenza giovanile, culturale e strategica per il futuro di Taranto, continuando a caratterizzare la Città vecchia in questo senso. Il Politecnico è da tempo alla ricerca di uno spazio grande sul quale puntare per creare interdisciplinarietà e integrazione con le università già presenti; così come sarebbe auspicabile spostare anche la facoltà di economia a ridosso delle altre, costituendo così un vero e proprio campus universitario diffuso unico nel suo genere.

Vigileremo e avvieremo tutte le attività necessarie perché si prosegua su questa linea e su Palazzo Troilo non si replichi il rischio di errore di Casa Paisiello.” Conclude Giorno.