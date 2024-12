Parco delle Gravine: verso la costituzione del Consorzio

Sinistra italiana e Europa Verde: “Un patrimonio prezioso per tutta la provincia di Taranto, che darà identità territoriale e implementerà una via sostenibile allo sviluppo economico”

Il 13 dicembre scorso, si è tenuta una riunione tecnica presso l’assessorato all’Ambiente. Presenti gli Assessori Triggiani e Lopane, insieme ai rappresentanti dei Comuni di Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Massafra, Mottola, Palagiano, Statte e Villa Castelli, oltre alla Provincia di Taranto.

Una riunione cruciale per la costituzione del Consorzio di Gestione del Parco, per cui è stato redatto un verbale “per registrare che la maggioranza dei Comuni ha intenzione di aderire al costituente Consorzio”, affermano in una nota congiunta il segretario provinciale di Sinistra italiana Maurizio Baccaro e la coportavoce provinciale di Europa Verde-Verdi Gregorio Mariggiò. Inoltre, è stata fissata come data ultima il 31 gennaio per l’approvazione dello Statuto da parte dei Comuni inadempienti. In caso contrario, la Regione eserciterà il suo potere sostitutivo.

“Questo movimento politico sollecita la Regione Puglia e l’Assessora Triggiani ad incontrare i movimenti ambientalisti”, aggiungono Baccaro e Mariggiò, chiedendo un incontro a sostegno del Parco della Provincia di Taranto, che attende da vent’anni la nascita del Parco delle Gravine, istituito il 20 dicembre 2005.

In occasione della discussione della Legge di Bilancio il 17 dicembre 2024, il Coordinamento Provinciale per il Parco delle Gravine organizzerà un sit-in a Bari, per “sollecitarne la costituzione e soprattutto difenderla da attacchi sotto forma di emendamenti che in questi anni non sono mancati per rallentarne la Costituzione”.

I rappresentanti di Alleanza Verdi e Sinistra invitano anche tutti gli altri partiti, movimenti e cittadini a partecipare alla protesta, affinché si proceda finalmente con la costituzione del Parco delle Gravine, “un patrimonio prezioso per tutta la popolazione della Provincia di Taranto, che darà identità territoriale e implementerà una via sostenibile allo sviluppo economico”.