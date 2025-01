Taranto, Pd ionico: “Un anno fieramente all’opposizione”

“Sulla questione di stretta attualità che riguarda le alleanze si è ribadito che non vanno confusi i rapporti istituzionali con i rapporti politici tra istituzioni. Per quello che riguarda le liste PD non troveranno posto quanti hanno tradito la città”

“Un anno fieramente all’opposizione. Il Partito Democratico, unito e coeso, mantiene la barra dritta su diversi aspetti politici e amministrativi.” I dirigenti del partito presenti alla conferenza stampa hanno ribadito che questa classe dirigente non è in grado di costruire un progetto concreto e, tanto meno, portarlo avanti.

“La città vive una situazione di caos generale ed è per questo che Partito Democratico, unito in un’unica visione politica e progettuale, continuerà a lavorare per il solo bene della città e per restituire ai tarantini una classe politica competente e matura. – Affermano gli esponenti politici – Si è ribadito che ormai Il consiglio comunale è svilito dal mercanteggiare quotidiano del Sindaco per mantenere i numeri necessari a governare. In questo deteriorato quadro gli amministratori del PD non hanno esitato ad abbandonare gli incarichi per mantenere la visione politica comune di tutto il Partito, rispettando il voto dei cittadini.

E ancora, il Sindaco, chiamando ‘fascista’ in un consiglio comunale il consigliere Luca Contrario, ha colpito non solo la comunità del PD ma tutti gli elettori del campo del centro-sinistra. – Si legge nella nota – Con Luca Contrario e con tutta la città il sindaco dovrebbe scusarsi ma sappiamo che queste scuse arti di maturità e umiltà non arriveranno.”

Il Pd ionico ha voluto dare un segnale di unità di pensiero e di azione dal nazionale, regionale provinciale e cittadino. “Lungo è l’elenco dei dossier aperti sia a livello nazionale che regionale che cittadino che ogni giorno il Partito Democratico affronta. Sulla questione di stretta attualità che riguarda le alleanze si è ribadito che non vanno confusi i rapporti istituzionali con i rapporti politici tra istituzioni. – Concludono – E si è fatto appello a quanti vogliono essere alternativi a questa amministrazione fallimentare. Per quello che riguarda le liste PD non troveranno posto quanti hanno tradito la città di Taranto.”