Taranto, Pd: “Melucci continua con il solito schema”

“Nulla di nuovo sotto il sole, Melucci e la Lega sono ormai una coppia di fatto. Dopo aver sostenuto sotto traccia il partito di Salvini alle ultime europee, dopo le deleghe distribuite in Provincia al centrodestra, adesso arriva l’ennesima cena strategica con il senatore Roberto Marti. Il tutto mentre si parla di nuovi rimpasti in giunta, cambi di casacca e spartizioni di poltrone. Insomma, il solito schema dell’amministrazione Melucci che continua a garantire se stessa e non la città.” Lo affermano in una nota Anna Filippetti, Segretaria provinciale Pd ionico, e Giuseppe Tursi, Segretario cittadino Pd Taranto.

“Per chi si fosse smarrito in tutti questi cambi di casacca, lo avevano lasciato in Italia Viva il sindaco di Taranto, ricordiamo che la Lega è ufficialmente all’opposizione nel comune e di Taranto, una finta opposizione che serve solo a tenere in piedi un sistema di potere che sta arricchirsi pochi e impoverendo la città. – Sottolineano i due esponenti PD – Il tutto mentre la Lega continua a penalizzare il Sud, come dimostra la vicenda dell’aeroporto di Grottaglie, sacrificato per favorire altre zone più “gradite” a Salvini & Co.

Ma per Melucci questo non è un problema, perché la priorità non è il bene della città, ma costruirsi un futuro politico, a prescindere da chi lo accompagnerà. Nel frattempo, Taranto resta ostaggio dei cantieri bloccati, della raccolta differenziata che non decolla, del caos amministrativo. Strade devastate, opere pubbliche ferme, quartieri lasciati nel degrado. – Concludono Filippetti e Tursi – Taranto merita una politica seria, trasparente e coraggiosa, non l’ennesima giravolta di un sindaco che cambia squadra come cambia giacca.”