Taranto, Tacente: “Scongiurata esternalizzazione asili nido”

“Ringraziamo il Commissario Perrotta. Un atto che garantisce un servizio fondamentale per le famiglie”

“Accolgo con favore la decisione della commissaria straordinaria Giuliana Perrotta di deliberare una variazione di bilancio di 2,5 milioni di euro per il prossimo anno educativo, garantendo così la prosecuzione del servizio pubblico nei nove asili nido comunali di Taranto.” Lo afferma in una nota il candidato sindaco Francesco Tacente.

“È un intervento importante, che non si limita alla gestione ordinaria, ma che assume un significato politico e sociale profondo. Preservare la natura pubblica degli asili nido significa difendere un presidio fondamentale per le famiglie, per il personale educativo e, soprattutto, per i più piccoli. – Si legge nella nota – È proprio attraverso un’educazione di qualità fin dalla prima infanzia che si pongono le basi per una comunità più equa, accogliente e coesa.

Come candidato sindaco, ribadisco con chiarezza la mia posizione: i servizi educativi comunali non devono essere privatizzati. La loro funzione va oltre la semplice assistenza: rappresentano uno spazio di crescita, socialità e inclusione. Per questo motivo, ogni scelta che va nella direzione della tutela e del rafforzamento del sistema pubblico merita apprezzamento e sostegno. – Conclude Tacente – Il futuro della nostra città passa anche da qui, da un impegno serio e responsabile per garantire a tutti i bambini pari opportunità e a tutte le famiglie un supporto concreto nella vita quotidiana.”