Taranto, Tursi: “Il PD resta all’opposizione”

La decisione è stata presa degli organismi del partito, dai vertici nazionali a quelli regionali fino al provinciale e al cittadino

“Le conferenze stampa del sindaco Melucci regalano sempre grandi emozioni. Non si sa mai se si scaglierà contro il nemico di turno o se dispenserà mani tese. Ma la politica è altra cosa che non si decide nelle segrete stanze.” Lo afferma in una nota il Segretario Pd di Taranto, Giuseppe Tursi.

“Per sgombrare ogni dubbio e per amor di verità bisogna ricordare due cose: la prima è che il presidente Emiliano non ha mai interrotto il suo rapporto con la città e le ha sempre garantito il massimo sostegno. Al contrario di Melucci. – Sottolinea – La seconda è che gli organismi del Partito Democratico, dai vertici nazionali a quelli regionali fino al provinciale e al cittadino, hanno deciso di lasciare assessorati e postazioni della amministrazione per passare convintamente alla opposizione di Melucci. Così come dimostra il lavoro nelle commissioni e nei consigli comunali del capogruppo Luca Contrario e dei consiglieri Enzo Di Gregorio e Lucio Lonoce.

Alle lusinghe natalizie il Pd risponde al Sindaco Melucci come recita un famoso slogan televisivo: rifiuta il pacco e va avanti.” Conclude Tursi.