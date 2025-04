L’Udc si schiera con Tacente

L’Unione di Centro si unisce alla coalizione condividendo i valori cattolici e moderati del candidato sindaco. Tacente esprime soddisfazione per il sostegno ricevuto

L’Unione di Centro aderisce alla coalizione a sostegno del candidato sindaco Francesco Tacente, apprezzandone gli ideali di uomo moderato e cattolico e sposando il progetto basato su valori cristiani e azione concreta.

L’Unione di Centro ha già avviato un produttivo confronto con l’avvocato Paolo Ciocia, coordinatore del programma della coalizione per Francesco Tacente sindaco, al fine di condividere le idee ed i progetti che presto verranno presentate dal candidato sindaco.

“Sono orgoglioso della scelta dell’Unione di Centro – sottolinea Francesco Tacente – Ringrazio l’on. Gianfranco Chiarelli, Commissario regionale dell’UDC, a cui mi lega un’amicizia pluriennale e un rapporto di colleganza e stima professionale. Sono grato a Goffredo Lomuzio, politico dalla lunga e significativa esperienza, che ha consentito una costruttiva integrazione del suo gruppo nell’Unione di Centro per consolidare il comune impegno in favore di Taranto. Sono convinto che, in un periodo in cui la competenza, la visione e l’integrità sono più che mai necessarie, l’esperienza dell’on. Chiarelli e di Lomuzio esprimerà il giusto equilibrio tra preparazione politica e voglia di innovazione, tra ascolto del territorio e capacità decisionale”.