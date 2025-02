Vertenza Call Center, Perrini (FdI): “Necessario difendere i lavoratori nelle sedi istituzionali”

“In Regione abbiamo presentato una mozione che spero di discutere presto per impegnare il governo regionale in un’azione concreta”

“C’è chi lavora e chi rema contro a chi lavora. Io sto sempre nella prima categoria: in Regione come consigliere di opposizione e al Governo come sostenitore del presidente Meloni.” Così in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini.

“Ieri ho seguito a distanza la segretaria nazionale del PD Elly Schlein. A Taranto per manifestare con i lavoratori dei call center, ma credo che sia stata più tempo in collegamento con tv nazionali per attaccare il Governo Meloni. – Sottolinea – Dimenticando volutamente che Fratelli d’Italia è al governo del Paese da poco più di due anni. E prima? Quando c’erano loro perché non hanno difeso loro i diritti dei lavoratori dei call center? Non è certo un problema nato oggi.

Per quello che mi riguarda, voglio assicurare i lavoratori che non mi vedranno mai in piazza a protestare, ma mi troveranno sempre a loro fianco lì dove è importante esserci: in Regione, dove abbiamo presentato una mozione che spero discuteremo presto per impegnare anche il governo regionale in un’azione concreta, a livello nazionale, invece, il nostro interessamento è fattivo e concreto e viene attentamente seguito anche dal nostro parlamentare del territorio, on. Dario Iaia. Fatti, non chiacchiere.” Conclude Perrini.