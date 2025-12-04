venerdì 5 Dicembre 25
Vertenza ex Ilva, Bitetti: “A Roma per aprire il Tavolo Taranto”

Bonifiche, Di Santo (PSI): “Condividiamo le preoccupazioni espresse dal Commissario Uricchio”

CP -
“Chiediamo ai deputati e ai senatori tarantini di difendere gli interessi del nostro territorio” “Distrarre i fondi destinati alle bonifiche sul territorio della provincia dì...
Il silenzio di Meloni su Ilva che imbarazza Fratelli d’Italia

Vincenzo Carriero -
Colei che inflaziona il linguaggio resta, stranamente, muta sulla vertenza che riguarda la più grande fabbrica italiana. L'azienda siderurgica emblema di una "questione meridionale"...
Schlein: “Sull’ex Ilva intervenga lo Stato”

CP -
“Chiediamo che la presidente del Consiglio porti il tavolo a Palazzo Chigi, riconvochi i sindacati. E' chiaro che il dossier non può essere più...
