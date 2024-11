Vertenza Leonardo, Filippetti (Pd): “Assenti gli esponenti locali della maggioranza di Governo”

“È un grave segnale verso lavoratori e territorio e ci auguriamo non sia collegata a qualche specifico disegno politico volto a svuotare il sud e Taranto”

“Unire le forze per garantire un futuro certo ai lavoratori e le lavoratrici di Leonardo di Grottaglie è un dovere morale e politico di tutte le forze politiche territoriali. Ci duole, ancora una volta, vedere l’assenza dei parlamentari di centro destra che ignorano le vertenze e le emergenze del nostro territorio.” Lo afferma in una nota il Segretario provinciale del Pd Ionico, Anna Filippetti.

“Ex Ilva e indotto, ex Ilva in AS, porto, arsenale, ex Tct, ex Isola verde, Hiab e le altre vertenze sono il campanello d’allarme di una provincia che si sta svuotando e impoverendo e che vede nell’attuale Governo la responsabilità e il dovere di affrontare e risolvere le questioni. – Sottolinea – L’assenza, quindi, dei rappresentanti locali dei partiti di maggioranza è un grave segnale verso lavoratori e territorio e ci auguriamo non sia collegata a qualche specifico disegno politico volto a svuotare il sud e Taranto.

Il PD, oltre a ribadire la sua solidarietà a chi vive l’abitazione dei momenti di crisi, garantisce con i suoi rappresentanti regionali e parlamentari tutto l’impegno affinché nessuno venga lasciato indietro e si trovino soluzioni ai problemi.” Conclude Filippetti.