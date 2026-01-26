Vestas, Filippetti (Pd): “Al fianco dei lavoratori e dei sindacati contro la chiusura”

“Non possiamo accettare che il Mezzogiorno continui a essere trattato come una variabile sacrificabile nelle strategie delle multinazionali. Un altro sito che chiude significa un altro colpo alla già fragile tenuta economica e sociale della nostra comunità”

“Mentre i lavoratori di Vestas Italia scioperano con dignità da giorni, arrivando all’occupazione del sito per difendere il proprio futuro, la multinazionale continua a voltarsi dall’altra parte, decidendo la chiusura del magazzino e il trasferimento a Melfi come se si trattasse di una semplice pratica amministrativa.” Lo afferma in una nota la segretario provinciale del Partito Democratico, Anna Filippetti.

“Per i lavoratori c’é solo incertezza, sradicamento, sacrifici che colpiscono famiglie intere. Vestas Italia non ha mostrato alcuna disponibilità a sospendere la procedura di chiusura per aprire un confronto serio sul proprio ruolo nel territorio ionico.

Non possiamo accettare che il Mezzogiorno continui a essere trattato come una variabile sacrificabile nelle strategie delle multinazionali. – Sottolinea – Un altro sito che chiude significa un altro colpo alla già fragile tenuta economica e sociale della nostra comunità.

Come Partito Democratico ionico siamo al fianco dei lavoratori e dei sindacati: continueremo a batterci contro ogni scelta che alimenti la desertificazione industriale e occupazionale del nostro territorio. – Conclude Anna Filippetti – Qui non si difendono solo posti di lavoro, ma il diritto di una comunità a non essere abbandonata.”