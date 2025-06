Vietri (FdI): “Anomalie su somme richieste per la Tari”

L’esponente di Fratelli d’Italia ha chiesto l’applicazione delle riduzioni previste per i cittadini. “Ora auspichiamo che quanto prima ci sia un ricalcolo delle somme richieste per chi rientra in queste casistiche”

“In questi giorni con l’arrivo degli avvisi Tari, insieme alla consigliera Toscano, abbiamo riscontrato alcune evidenti anomalie sulle somme richieste ai contribuenti tarantini che abbiamo segnalato e approfondito con il personale dell’ufficio tributi.” Così in una nota l’esponente di Fratelli d’Italia, Giampaolo Vietri.

“La prima riguarda la mancata applicazione dello sconto del 25 per cento alle famiglie con Isee fino a 9530 euro, limite che sale a 20000 euro per famiglie con quattro figli a carico. Abbiamo in merito appreso che gli avvisi di pagamento sono stati inoltrati alla cittadinanza quando ancora non erano note le disposizioni specifiche circa l’applicazione di tale riduzione prevista dal DPCM n.24/2025. – Sottolinea – Alla luce di ciò abbiamo evidenziato all’ufficio la necessità di procedere al ricalcolo degli importi, di individuare una soluzione per l’applicazione di tale agevolazione e di informare la cittadinanza.

La seconda anomalia riguarda il mancato abbattimento della Tari per coloro che hanno fatto la differenziata conferendo presso le isole ecologiche. In questo caso con i funzionari preposti si è verificato che le riduzioni applicate sugli avvisi di pagamento recapitati risultano, nella maggior parte dei casi, essere minime rispetto a quanto effettivamente dovuto a causa di errori sui dati relativi ai conferimenti comunicati dall’Amiu. Anche qui abbiamo richiesto di applicare le riduzioni dovute riformulando il bollettino riferito alla quarta rata.

La nostra attenzione a tutela dei cittadini rimane dunque alta anche sulla tassazione comunale e ora auspichiamo che quanto prima ci sia un ricalcolo delle somme richieste per chi rientra in queste casistiche. – Si legge nella nota – In ultimo abbiamo constatato la necessità di potenziare il personale della direzione tributi, così come quello assegnato alle direzioni che ricevono il pubblico, molto spesso gravato da lavoro dovuto ad errori di altri.

Dotare tali direzioni di un numero adeguato di personale rispetto ai bisogni dell’utenza e ai carichi di lavoro renderebbe i servizi erogati più efficienti a beneficio della cittadinanza e dei dipendenti comunali addetti. – Conclude Vietri – Per raggiungere tale obiettivo ci adopereremo da subito appena si insedieranno le commissioni consiliari per approfondire anche le problematiche del personale e della macchina amministrativa del comune di Taranto.”