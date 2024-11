‘Weekend in Sport’ a Taranto. Melucci: “Investimento per il futuro della città”

Un’Iniziativa dell’Amministrazione Comunale che punta a valorizzare i giovani e a prepararsi per importanti appuntamenti sportivi come “Città europea dello Sport 2025” e “XX Giochi del Mediterraneo”

La Direzione Cultura, Sport, Eventi e Politiche Giovanili del Comune di Taranto ha pubblicato un Avviso Pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate alla realizzazione di attività ed eventi nell’ambito del “Weekend in Sport”. L’iniziativa dell’Amministrazione Melucci mira a promuovere la sportività nel territorio tarantino, specialmente in vista di importanti appuntamenti internazionali come “Città europea della Sport 2025” e “XX Giochi del Mediterraneo.”

“Weekend in Sport” offre l’opportunità di sperimentare attività multidisciplinari che, attraverso modelli virtuosi di inclusività, diffondono tra i giovani i valori dello sport, il rispetto delle regole e l’educazione alla legalità. Gli eventi, che dovranno svolgersi gratuitamente durante il fine settimana, preferibilmente di domenica, possono avere luogo sul territorio comunale, sia all’aperto che all’interno di impianti.

I soggetti interessati dovranno presentare un calendario di almeno cinque appuntamenti sportivi destinati a bambini e ragazzi fino a 17 anni, anziani e persone con disabilità. La dotazione finanziaria complessiva per le attività è di 7.000 euro, e le candidature devono essere inviate entro la mezzanotte del 20 novembre.

“Iniziative come ‘Weekend in Sport’ – ha dichiarato il vicesindaco e assessore Gianni Azzaro – sono strumenti efficaci per lo sviluppo personale e sociale dei giovani. Partecipare ad attività sportive non solo promuove il benessere fisico, ma favorisce anche lo sviluppo di competenze sociali essenziali. I giovani imparano a lavorare in squadra, a rispettare le regole e a gestire vittorie e sconfitte, sviluppando resilienza e autostima. Con ‘Weekend in Sport’ vogliamo promuovere l’inclusività, offrendo spazi dove bambini e ragazzi con diverse abilità possano interagire e crescere insieme.”

“Il processo di rigenerazione sociale avviato dall’Amministrazione – ha aggiunto il sindaco Rinaldo Melucci – si basa anche sui valori trasmessi dallo sport, come l’educazione alla legalità e il rispetto delle regole, contribuendo alla formazione di cittadini responsabili e consapevoli. Eventi come questi arricchiscono il tessuto sociale e rappresentano un investimento fondamentale per il futuro della nostra città.”