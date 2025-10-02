Abbordaggio Flotilla, la protesta a Taranto

Come in molte città italiane, anche Taranto scende in piazza per esprimere solidarietà politica ed incondizionata agli attivisti della Global Sumud Flotilla

Nella serata di ieri, mercoledì 1 ottobre, dopo la notizia dell’abbordaggio delle barche della missione umanitaria a 70 miglia da Gaza da parte di Israele, anche Taranto, come molte altre città italiane è scesa in piazza per esprimere “solidarietà politica alla Global Sumud Flotilla”.

Nonostante la pioggia battente un gruppo di manifestanti di “Taranto per la Palestina” si è radunato in Piazza Fontana e di li un lungo corteo ha percorso il Ponte di Pietra fino alla stazione ferroviaria.

Dopo il concentramento in Piazza Fontana i manifestanti hanno attraversato il Ponte di Pietra in corteo per poi raggiungere la stazione ferroviaria. Durante la mobilitazione è stato esposto lo striscione: “Stop al genocidio palestinese e alle guerre imperialiste. Ora è sempre resistenza!”.

Credit Foto: Pagina FB “Taranto per la Palestina”